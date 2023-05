Rast crnogorske ekonomije u ovoj godini tri odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska ekonomija će, prema najnovijim prognozama Evropske komisije (EK), ove godine ojačati tri odsto, što je neznatno više od ranije procjene.

To je 0,1 procentni poen više u odnosu na jesenje prognoze, kada se procjenjivao ovogodišnji rast od 2,9 odsto.

EK je u najnovijem proljećnom izvještaju pod nazivom Evropske ekonomske prognoze, u koji je agencija Mina-business imala uvid, procijenila da bi crnogorska ekonomija u narednoj godini trebalo da ojača 2,9 odsto.

To je nešto manje u odnosu na jesenju prognozu kada se predviđao rast za narednu godinu od 3,2 odsto.

Za prošlu godinu, prognoza rasta je snižena sa sedam odsto na 6,1 odsto.

U EK procjenjuju da će se usporavanje rasta nastaviti na krilima visoke inflacije, strožijih uslova finansiranja, kao i dalje visoke političke neizvjesnosti.

Stoga će ekonomski rast biti umjeren u ovoj godini.

“Ipak, rast ekonomije bi mogao da povrati određeni zamah u narednoj godni, jer će kapitalne investicije vjerovatno porasti na temelju stabilnijeg političkog okruženja i stabilizacije troškova finansiranja”, smatraju u EK.

Predviđa se da će se trgovinski i tekući deficiti smanjiti u ovoj godini, zbog očekivanog usporavanja rasta privatne potrošnje. Očekuje se da će se spoljni deficiti donekle povećati ponovo naredne godine, nakon većih investicija.

U EK su ocijenili da je bankarski sektor dobro kapitalizovan i ima dovoljno likvidnosti.

Međutim, očekuje se smanjena potražnja za kreditima u ovoj godini.

“Očekivano ubrzanje investicija u narednoj godini moglo bi podržati kreditnu aktivnost, posebno za korporativni sektor”, smatraju u EK.

Inflacija je počela da usporava u ovoj godini, a očekuje se da će se taj trend nastaviti u periodu 2023-2024, uz stabilizaciju cijena hrane i nafte.

