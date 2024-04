Rast cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori porasle su u prvom kvartalu ove godine 1,7 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, pokazuju podaci Monstata.

Statističari su izračunali da sektori vađenja ruda i kamena i prerađivačka industrija bilježe rast od 6,1 odsto, odnosno 0,6 odsto.

„Cijene u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, u prosjeku su ostale nepromijenjene, odnosno na nivou cijena iz prvog prošlogodišnjeg kvartala“, navodi se u saopštenju Monstata.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda su u prvom ovogodišnjem kvartalu porasle 1,4 odsto u odnosu na posljednje tromjesečje prošle godine.

Sektori vađenja ruda i kamena i prerađivačke industrije bilježe rast od 5,6 odsto, odnosno 0,3 odsto.

„Cijene u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, u prosjeku su ostale nepromijenjene, odnosno na nivou cijena iz četvrtog kvartala prošle godine“, zaključuje se u saopštenju.

