Rast cijena nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima su cijene nafte prošle sedmice porasle, prvi put od kraja avgusta, no znatno su oscilirale jer se trgovci plaše da će povećanje kamata centralnih banaka izazvati recesiju.

Cijena barela na londonskom tržištu s rokom isporuke u novembru porasla je prošle sedmice 2,1 odsto, na 87,96 USD, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,9 odsto, na 79,5 USD.

Nakon četiri sedmice pada, prošle su cijene nafte porasle i tako se ponešto odmaknule od najnižih nivoa u devet mjeseci, prenosi SEEbiz.

“Oscilacije cijena postale su norma jer trgovci balansiraju između zabrinutost za globalnu ekonomiju i najava mogućeg smanjenja snabdijevanja naftom”, rekao je Stephen Brennock iz brokerske kuće PVM.

Zbog visoke inflacije, centralne banke zapadnih zemalja posljednjih mjeseci užurbano podižu kamatne stope, a to će usporiti rast ekonomija, pri čemu jačaju rizici i od recesije.

Američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) povećao je na tri posljednje sjednice kamate po 0,75 postotnih bodova, a njegovi čelnici najavljuju i dalja povećanja.

Prošle sedmice je objavljeno da je inflacija u eurozoni u septembru dosegnula rekordnih deset odsto, pa se uskoro očekuje da će i Evropska centralna banka povećati kamate agresivnih 0,75 postotnih bodova drugu sjednicu zaredom.

Negativno je na cijene nafte uticala i vijest da je proizvodnja Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) dostigla najviši nivo od 2020. godine, nadmašivši dogovoreno povećanje.

S druge strane, podršku cijenama pružaju očekivanja da će OPEC, zbog posustajanja rasta ekonomija i podizanja kamatnih stopa, smanjiti proizvodnju.

OPEC i njegovi saveznici odlučivaće na sastanku 5. oktobra o smanjenju proizvodnje za 500 hiljada do milion barela dnevno.

