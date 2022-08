Rast cijena nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima na 99 USD budući da su se trgovci ponovo fokusirali na tijesnu ponudu nakon što je Saudijska Arabija naznačila da bi vodeći proizvođači mogli na tržište plasirati manje barela.

Na londonskom tržištu cijena barela nakon podne bila je viša 2,52 USD nego na zatvaranju u pondjeljak i iznosila je 99 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,34 USD višoj cijeni, od 92,7 USD.

Trgovci su se fokusirali na poruku iz Saudijske Arabije da bi Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici mogli i smanjiti proizvodnju, budu li prilike to zahtijevale, prenose Nezavisne novine.

OPEK+ ima dovoljno manevarskog prostora da se nosi s izazovima, uključujući i smanjenje proizvodnje, prenijela je saudijska državna novinska agencija SPA izjavu ministra energetike Abdulaziza bin Salmana u razgovoru za Bloomberg.

“Pitanje je bi li smanjenje proizvodnje OPEK-a ili OPEK+ nakon septembra bilo opravdano. Uprkos slabosti u proteklim danima koju je izazvala inflacija, čini se da je naftno tržište u zadnje vrijeme utvrdilo donju cjenovnu granicu”, rekao je Tamas Varga iz brokerske kuće PVM.

Cijene su se spustile s visokih nivoa koji su bile dosegnule pod uticajem ruske invazije na Ukrajinu i zapadnih sankcija Rusiji budući da se počelo strahovati od globalne recesije. Kočnica su im i visoka inflacija i slabija potražnja.

Saudijski ministar naveo je da više ne postoji veza između fizičkog tržišta nafte i onog na kojem se naftom trguje u terminskim ugovorima.

Dok je cijena nafte u terminskim ugovorima na londonskom tržištu oštro pala u odnosu na najviši ovogodišnji nivo, struktura i razlike u cijenama na fizičkom tržištu nafte još signalizuju tijesnu ponudu.

Zabrinutost za snabdijevanje potenciraće i najnoviji izvještaj o američkim zalihama u prošloj sedmici, nagađaju analitičari, prognoziravši da će otkriti pad zaliha sirove nafte 1,5 miliona barela.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak koštao 98,72 USD, što znači da je pojeftinio 94 centi u odnosu na kraj prošle sedmice.

