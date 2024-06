Rast BDP-a u prvom kvartalu 4,4 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore porastao je u prvom kvartalu ove godine 4,4 odsto, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

BDP je, prema preliminarnim rezultatima, u prvom kvartalu iznosio 1,35 milijardi EUR, dok je u istom prošlogodišnjem periodu bio 1,23 milijarde EUR.

Crna Gora je, sa Maltom i Srbijom, čije su ekonomije rasle po stopi od 4,6 odsto, odnosno 4,7 odsto, među prve tri zemlje kada je riječ o međunarodnom pregledu stopa realnog rasta BDP-a.

Hrvatska je četvrta, odmah iza Crne Gore, sa stopom rasta 3,9 odsto, dok je Sjeverna Makedonija rasla po stopi od 1,2 odsto.

