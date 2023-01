Raspisan konkurs za dodjelu Godišnje nagrade CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) objavila je konkurs za dodjelu Godišnje nagrade CBCG za ovu godinu iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

Nagrada se dodjeljuje u tri kategorije – za najbolji diplomski ili specijalistički rad, magistarski, odnosno master, kao i doktorski.

Iz CBCG su objasnili da se nagrada sastoji od plakete i novčanog dijela. Novčana nagrada za najbolji diplomski ili specijalistički rad iznosi dvije hiljade EUR, za magistarski, odnosno master tri hiljade, a za doktorski četiri hiljade.

„Pravo učešća imaju državljani Crne Gore koji su u prethodnoj kalendarskoj godini odbranili radove na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori ili inostranstvu“, rekli su iz CBCG.

Oni su naveli da će najbolje radove izabrati komisija koju čine eksperti u oblastima centralnog bankarstva, koji će se prilikom odlučivanja rukovoditi kriterijumima inovativnosti, primjenjivosti i aktuelnosti prijavljenih radova.

Rok za dostavljanje radova je 24. februar, a dodatne informacija su dostupne na internet stranici www.cbcg.me.

Godišnja nagrada koja se dodjeljuje povodom 11. aprila – Dana CBCG, ustanovljena je 2007. godine, sa ciljem podizanja svijesti o važnosti razvijanja i njegovanja naučne i stručne misli u Crnoj Gori.

