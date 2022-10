Raspisan konkurs UPCG za dodjelu nagrada naj menadžerke u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) raspisala je danas konkurs za dodjelu godišnjih nagrada te poslovne asocijacije pod nazivom Naj menadžerke u Crnoj Gori.

Konkurs za izbor laureatkinja za ovu godinu otvoren je do 8. novembra.

“Cilj ceremonije dodjele nagrada, koju UPCG organizuje po četvrti put, je promocija uspješnih poslovnih žena koje svojim odgovornim radom, profesionalnim pristupom poslu i ostvarenim rezultatima, potvrđuju snagu ženskog liderstva, te ulogu i značaj većeg učešća žena na pozicijama upravljanja i rukovođenja”, navodi se u saopštenju.

Titulu laureatkinja godišnjih nagrada UPCG do sada su ponijele 32 uspješne poslovne žene.

Prema propozicijama konkursa, nagrade se dodjeljuju za rezultate ostvarene u toku ove godine, i to u četiri kategorije – privreda, javni sektor, nevladine organizacije, mediji.

„Potencijalne laureatkinje su uspješne menadžerke i pozicionirane su u srednjem ili menadžmentu najvišeg nivoa organizacija iz navedenih kategorija. Vlasnice i suvlasnice privrednih subjekata ne mogu učestvovati u konkursu“, rekli su iz UPCG.

Pravo nominovanja kandidatkinja za nagrade UPCG imaju pojedinci, preduzeća, institucije, organizacije i udruženja iz Crne Gore.

Proces nominacije vrši se popunjavanjem prijavnog formulara koji je objavljen na sajtu UPCG poslodavci.org.

Konačan izbor laureatkinja UPCG za ovu godinu, u sve četiri kategorije, izvršiće Komisija za dodjelu nagrada.

Imena laureatkinja biće objavljena na predstojećoj svečanosti u Podgorici, o čemu će crnogorska javnost blagovremeno biti obaviještena.

Prva dodjela nagrada UPCG za naj menadžerke u Crnoj Gori upriličena je na događaju održanom u martu 2018. godine, u okviru projekta Žene u menadžmentu u Crnoj Gori: Podrška liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori, koji je UPCG realizovala uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO).

