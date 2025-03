Raspisan javni poziv za podršku podstanarima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad Podgorica raspisao je javni poziv za podršku podstanarima.

Pravo na naknadu dijela troškova zakupnine imaju podstanari sa prebivalištem u Podgorici.

“Visina naknade dijela troškova zakupnine iznosi 100 EUR mjesečno”, navodi se u javnom pozivu.

Komisija će, na osnovu dobijenih podataka, utvrditi konačnu rang listu, a nakon sprovedene procedure pristupiće se potpisivanju ugovora o naknadi dijela troškova zakupnine, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze zakupca i Glavnog grada.

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na adresu: Sekretarijat za socijalno staranje, ul. Vuka Karadžića broj 16.

Na koverti je potrebno naznačiti da se prijava odnosi na javni poziv za naknadu dijela troškova zakupnine – Komisija za naknadu dijela troškova zakupnine.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 020/447-160 ili 020/447-165 ili na elektronsku adresu: [email protected]

