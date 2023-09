Raspisan drugi konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad pozvao je preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa sa prebivalištem/sjedištem u Podgorici, da se prijave na konkurs za raspodjelu sredstava namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis.

Za ovaj poziv, budžetom Glavnog grada, opredijeljena su sredstva u iznosu od 25 hiljada EUR i biće raspodijeljena za biznis planove koji podstiču ekonomski razvoj Glavnog grada, razvoj poljoprivrede i ruralnog područja, organske poljoprivredne proizvodnje, razvoj turizma, kao i održivi razvoj.

“Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove ne može iznositi više od 25 odsto od ukupnog iznosa predviđenog za predmetni konkurs. Društvo/preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos, ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna je da to naznači”, navodi se u pozivu.

Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 45 dana od njegovog objavljivanja u dnevnom listu i web stranici Glavnog grada – Podgorica, odnosno, zainteresovane sugrađanke mogu se prijaviti zaključno sa 2. novembrom.

Iz PG Biroa je saopšteno da se informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu dobiti svakog radnog dana na telefon: 020/625-718 i/ili e-mail: [email protected]

Tekst javnog konkursa objavljen je na linku https://podgorica.me/storage/27720/65097cf4a9ead_Javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-iz-Budzeta-Glavnog-grada-Podgorica-opredijeljenih-za-podrsku-zenskom-preduzetnistvu.pdf

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS