Rakočević: Program Evropa sad 2 će ugroziti radnike i buduće penzionere

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program Evropa sad 2 direktno će ugroziti radnike, ali i buduće penzionere, smatraju u Sindikatu uprave i pravosuđa.

Predsjednik te organizacije, Nenad Rakočević, kazao je da rast plata od pet odsto na račun oduzimanja od bruto zarada ili dijela doprinosa koje je išao za PIO ne znači povećanu zaradu, već manju penziju.

Rakočević je u Bojama jutra na TV Vijesti rekao da država za realizaciju fiskalne strategije ne ulaže nijedan euro, već novac uzima zaposlenima u javnom sektoru, oslobađajući sebe troška doprinosa za zaposlene.

Rakočević je naveo da, umjesto dijaloga, Vlada na svaku kritiku programa koji planira da realizuje, reaguje ne argumentima, već vrijeđanjem neistomišljenika, prenose Vijesti.

“Imamo tih pet odsto od ličnih doprinosa, 5,5 odsto od doprinosa poslodavaca, a onda imamo jednu vrlo specifičnu situaciju koja je u stvari jednačina, koja kaže da lični penzioni koeficijent, čija vrijednost se računa na osnovu godišnjeg boda, penzionog boda. Taj penzioni bod ima vrijednost prosječne zarade u državi na godišnjem nivou, na osnovu te radne godine”, rekao je Rakočević.

On je naveo da ako se sada uzme prosječna zarada od 820-830 EUR, taj penzioni bod ili lični koeficijent je jedan, kao taj penzioni bod.

“Međutim, kada se sjutra uveća ta sadašnja prosječna zarada, uvećaće se na 870 EUR. Svi su, odnosno, nagovijestili da će prosječna zarada Evropom sad 2 biti hiljadu EUR. Dakle, 870 i hiljadu nije isto. Samim tim, već je manje za 130 EUR, samim tim taj lični koeficijent će biti manji 13 odsto”, rekao je Rakočević.

