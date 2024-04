Radulović: U državni budžet godišnje će ići oko milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je dala saglasnost na zaključenje aneksa ugovora o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor, sa koncesionarom Lukom Kotor.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, kazao je da je ta izmjena ugovora odgovor na dugogodišnje probleme u vezi sa lučkom pilotažom koju su na nelegalan način obavljala pojedina preduzeća, čime je uzrokovana finansijska šteta za državni budžet.

„Ovim aneksom postiže se finansijska korist za Crnu Goru kroz uvođenje fiksne koncesione naknade za pružanje usluge pilotaže od 650 hiljada EUR godišnje, uz postojeću varijabilnu naknadu. To znači da će, umjesto dosadašnjih 250 hiljada EUR fiksne koncesione naknade, ukupni iznos godišnje fiksne i varijabilne naknade koji će plaćati Luka Kotor, a koji će predstavljati prihod državnog budžeta, iznositi oko milion EUR”, rekao je Radulović.

On je naveo da će se na taj način konačno, u skladu sa zakonom, regulisati pružanje usluge lučke pilotaže u luci Kotor i Bokokotorskom zalivu, koje već duže vrijeme, naročito sa aspekta sigurnosti, opterećuje pomorski saobraćaj u Boki Kotorskoj.

“Kao što smo i obećali, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će predano raditi na unapređenju sektora pomorstva u Crnoj Gori i suočavati se odgovorno sa izazovima koji su pred nama”, zaključio je Radulović.

