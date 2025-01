Radulović: Radimo na otklanjanju nepravilnosti utvrđenih nakon EMSA inspekcije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo pomorstva radi na otklanjanju svih nedostataka utvrđenih nakon EMSA inspekcije, koji se odnose na sektor pomorstva, saopštio je resorni ministar, Filip Radulović.

On je razgovarao sa članovima Upravnog odbora Unije pomoraca Crne Gore, kao najbrojnijom nevladinom organizacijom u tom sektoru, koja okuplja više od 500 pomoraca.

Radulović je najavio bolje dane za sektor pomorstva u ovoj godini najavljujući izmjene brojnih zakona.

Pomorci su iskazali očekivanja koja imaju od crnogorske pomorske administracije, posebno u dijelu otklanjanja određenih nedostataka utvrđenih nakon EMSA inspekcije. Radulović ih je informisao da Ministarstvo pomorstva radi na otklanjanju svih nedostataka koji su navedeni u izvještaju.

Tokom sastanka konstatovano je da je potrebno raditi na digitalizaciji u Lučkim kapetanijama, kako bi se i administraciji i pomorcima olakšala komunikacija i saradnja, odnosno da bi se pojednostavili predmetni postupci.

„Ministarstvo pomorstva intezivno radi na unapređenju elektronskih baza u Lučkim kapetanijama. Očekujem da ćemo uskoro imati SID /Seaman Identification Document/ na čemu radimo sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Riječ je o pomorskoj knjižici koja će se izdavati pomorcima, a koja će nam pomoći da napravimo registar pomaraca“, kazao je Radulović.

Radulović je rekao da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa Unijom pomoraca, poručujući da će se dobra saradnja nastavi i u narednom periodu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS