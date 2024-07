Radulović: Put Jasenovo Polje-Vidrovan završen 70 dana prije ugovorenog roka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcija dionice magistralnog puta Nikšić–Plužine, od Jasenovog Polja do Vidrovana, je završena, a izvođač radova, nikšićka firma Mehanizacija i programat, posao je obavila čak 70 dana prije roka.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, kazao je da ovaj projekat može poslužiti kao primjer poštovanja ugovornih obaveza u Crnoj Gori, koji bi trebalo da slijede i ostali.

“Polovinom novembra smo počeli sa radovima na rekonstrukciji ove dionice i danas, dva mjeseca ranije, projekat je završen. To je praksa koju želim da imamo u Crnoj Gori, to sam najavljivao više puta i ovo je pokazatelj da se može. Sa završenim radovima na ovoj dionici, stanovnici Nikšića i Crne Gore dobili su modernu saobraćajnicu koja će povećati nivo usluge i bezbjednosti saobraćaja na ovom putnom pravcu”, kazao je Radulović nakon svečanog puštanja dionice u rad.

Iz resornog Ministarstva je saopšteno da je ugovorena vrijednost radova iznosila 4,56 miliona EUR sa porezom na dodatu vrijednost (PDV).

Radovi su počeli 10. novembra prošle godine, a rok za završetak dionice ugovorom je predviđen na deset kalendarskih mjeseci. Stručni nadzor radova obavila je podgorička firma Geotechnics projects & consulting.

Direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović, saopštio je da je 5,6 kilometara duga dionica sada u potpunosti prilagođena savremenim saobraćajnim potrebama.

“Radovi su obuhvatili potpunu rekonstrukciju dionice magistralnog puta M-3: Jasenovo Polje – Vidrovan, sa kompletno novom kolovoznom konstrukcijom, proširenjem postojeće saobraćajnice na 7,1 metara širine, potpunom rekonstrukcijom raskrsnica na Jasenovom Polju i Vidrovanu, sanacijom i zaštitom postojećih putnih kosina, izgradnjom novih potpornih konstrukcija i sanacijom postojećih potpornih zidova, kao i izgradnjom novog sistema za prihvat atmosferskih voda sa kolovoza”, objasnio je Vuksanović.

Svečanom puštanju u rad ove važne dionice prisustvovali su i potpredsjednik Vlade Momo Koprivica, predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević i predsjednik Skupštine Opštine Nikšić Nemanja Vuković.

