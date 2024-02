Radulović: Put Cetinje – Čevo otvaramo u maju

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Radovi na putu Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Cetinje – Čevo, teku planiranom dinamikom, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović i dodao da očekuje da će do kraja maja biti završeni.

“Riječ je o dionici dugoj 23 kilometra, vrijednoj nešto više od 33 miliona EUR. Zadovoljan sam dinamikom izvođenja radova i vjerujem da će oni biti završeni u roku”, poručio je Radulović nakon obilaska gradilišta.

Iz Ministarstva su saopštili da su na teritoriji Prijestonice Cetinje trenutno aktivna tri projekta izgradnje putne infrastrukture, ukupne vrijednost oko 37,5 miliona EUR.

Pored dionice Cetinje – Čevo, radi se rekonstrukcija Bajičke ulice, u dužini od 1,6 kilometara, koja je sastavni dio regionalnog puta Cetinje – Njeguši – Kotor. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta Čekanje – Čevo, čiji je vrijednost oko 2,8 miliona EUR, a biće završena prije početka ljetnje turističke sezone.

“Završetkom tih projekata uspostaviće se veza centralnog i južnog dijela države novim putnim pravcem Nikšić – Čevo – Cetinje – Neguši – Kotor, što će značajno rasteretiti putni pravac Kotor – Budva – Cetinje – Podgorica i uticati na smanjenje saobraćajnih gužvi i nastanka saobraćajnih nezgoda”, rekao je Radulović.

Radove je sa Radulovićem obišao i direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović.

„Prvo gradilište je izgradnja puta od Cetinja ka Čevu. Radi se o projektu vrijednom 33 miliona EUR. Prvim slojem asfalta već je pokriveno 99 odsto trase, a u toku su i ostali radovi, te se nadamo da ćemo do ljeta uspjeti da privedemo sve radove kraju i pustimo ovaj putni pravac u saobraćaj” saopštio je Vuksanović.

Radulović je kazao da je u narednom periodu na teritoriji Prijestonice Cetinje planiran početak radova na novom putnom pravcu Krstac-Trojica-Kotor vrijednosti 25 miliona EUR.

