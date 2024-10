Radulović pred sudom 31. oktobra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suđenje Petru Raduloviću i Darku Đondoviću zbog sumnje da su 2021. falsifikovali ispravu pri podnošenju dokumentacije za poziciju zamjenika izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore (ACG), počeće u Osnovnom sudu 31. oktobra.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici je optužni predlog protiv Đondovića i Radulovića podnijelo u septembru ove godine, zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave. Predlog se konkretno odnosi na postupak dostavljanja dokumentacije za radno mjesto zamjenika izvršnog direktora ACG-a, na javnom konkursu iz 31. maja 2021. godine, pišu Vijesti.

Glavni pretres je trebalo da počne u četvrtak u Osnovnom sudu, ali je advokat Đondovića Dragoljub Petrović, pred početak ročišta podnio zahtjev za kopiranje spisa predmeta i zatražio odlaganje. Sudija Borko Lončar je naveo da taj zahtjev sudu nije stigao, dok je tužilac ODT-a Marko Mugoša istakao da se predlogu za odlaganje ne protivi. Lončar je zbog toga ročište odložio.

ODT je početkom godine, odbacilo krivičnu prijavu protiv Radulovića i direktora kompanije Wir Metaloprerada Đondovića zbog navodnog falsifikovanja isprave, koju je podnijela bivša savjetnica izvršnog direktora ACG Biljana Knežević.

Iz ODT-a su tada kazali da ne postoji osnovana sumnja da su počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret, niti bilo koje drugo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Knežević je pokrenula i tužbu protiv ACG-a u Osnovnom sudu 2021. godine, kojom osporava radno iskustvo Radulovića koje je bilo neophodno da bude izabran na funkciju u toj komaniji. Ona tvrdi da Radulovićev radni angažman u kompaniji WIR Metaloprerada na poziciji rukovodioca sektora za proces prerade metala i glavnog koordinatora za analizu tržišta u Crnoj Gori nije evidentiran u radnoj knjižici, te da samim time nije zadovoljio uslove konkursa. Ona smatra da je Radulović nezakonito, odnosno na osnovu falsifikovane dokumentacije izabran na tu poziciju.

Radulović je na ročištu u Osnovnom sudu u septembru 2022. godine izjavio da je procedura njegovog izbora potpuno zakonita, te da će se potruditi i doprinijeti da sud stekne pravi utisak o motivaciji vođenja postupka i o neosnovanosti podnesene tužbe.

On je naveo da on i njegova porodica trpe nepotrebnu i neosnovanu medijsku hajku, zarad lične samopromocije, pokušavajući da kroz politički angažman njegovog oca (tadašnjeg poslanika poslanika Branka Radulovića), Knežević dođe do svojih ciljeva, te zato želi da učestvuje u svojstvu umješača jer smatra da ima neposredno pravni i lični interes.

