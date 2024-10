Radulović: Potrebno povećati promociju crnogorskih luka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ovogodišnja ljetnja sezona bila je izazovna ali je uspješno privedena kraju iz ugla sigurnosti, saopštio je ministar pomorstva, Filip Radulović nakon sastanka sa predstavnicima Lučke kapetanije u Kotoru.

On se osvrnuo na određene probleme u vezi sa prekršajima onih koji upravljaju plovnim objektima i za narednu godinu najavio strože kontrole i veće kazne za počinioce prekršaja.

“Svjedoci smo bili ove godine da je prekoračenje brzine plovnih objekata bilo najizraženije u Boki Kotorskoj. Ta praksa se mora prekinuti i uvjeravam Vas da ćemo od naredne godine imati nove sisteme koji će pratiti brzinu kretanja plovila”, rekao je Radulović.

On je naveo da je tokom ovogodišnje sezone zabilježen povećan promet u lukama.

Radulović i lučki kapetan u Kotoru, Mirko Fuštić razgovarali su o izazovima s kojima se suočava lučka kapetanija, poput ekoloških pitanja i sigurnosti plovidbe. Radulović je naglasio važnost zajedničkog rada na rješavanju ovih izazova, kako bi se osigurala sigurnost i očuvala prirodna ljepota crnogorskih obala.

“Kao ključni dio priprema za narednu sezonu, dogovoreno je da se unaprijede infrastrukturni kapaciteti i poveća promocija crnogorskih luka kao atraktivnih destinacija za nautički turizam”, poručio je Radulović.

Radulović i predstavnici Lučke kapetanije saglasili su se da je neophodno nastaviti sa redovnim sastancima kako bi se pravovremeno rješavali problemi i unaprijedila saradnja.

