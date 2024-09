Radulović: Počeli radovi na uređenju Marine Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Ministar pomorstva, Filip Radulović, saopštio je da su poslije 30 godina počeli radovi na uređenju Marine Bar.

“Površina od oko pet hiljada metara kvadratnih, koja je decenijama bila zapuštena, sada se ravna i koristiće se kao plato za suve vezove”, naveo je Radulović.

On je na mreži X objavio kako će izgledati plato na kojem će biti smještena plovila.

“Ovo je samo početak — spremamo nove projekte u pomorstvu”, poručio je Radulović.

