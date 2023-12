Raduje interesovanje španskih hotelijera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi investitori, koji će poslovati u skladu sa zakonom, dobrodošli su u Crnu Goru, saopštio je ministar turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, Vladimir Martinović i dodao da ga raduje interesovanje španskih hotilijera.

On je na sastanku sa otpravnikom poslova kancelarije Španije u Podgorici, ambasadorom Manuelom Duranom i njegovim saradncima, ekonomskim savjetnikom Ambasade Španije, Hoseom Lopesom Tomasom de Karansom i počasnom konzulkom Španije u Crnoj Gori, Ivanom Kovač Barett, kazao da ga raduje to interesovanje, posebno uzimajući činjenicu da je Španija jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija.

„Vjerujem da Crna Gora isto tako ima šta da ponudi Špancima i sada, sa ove pozicije, mogu da kažem da su svi investitori, koji će poslovati u skladu sa zakonom, dobrodošli u našu zemlju“, poručio je Martinović.

On je informisan o španskim hotelima i kompanijama u Crnoj Gori, među kojima su dva velika hotelska lanca Iberostar i Eurostar, kao i o aktivnostima vezanim za buduću saradnju dvije zemlje.

Na sastanku je iskazana i podrška Španije u dijelu jačanja ekonomskih veza i budućih projekata.

Duran kazao je da je Španija turistička zemlja, baš kao i Crna Gora, i da su izgradnjom hotela na našem primorju, to i prepoznali.

Na sastanku je bilo riječi i o razvoju sjevera i turističkoj ponudi te regije, koja prema ocjeni sagovornika može jednako da bude dobra za investitore kao i primorje.

„Saglasni smo da je da je potrebno ulagati u Crnu Goru, uz poštovanje svih preporuka Brisela i uspostavljanja ravnoteže između ekoloških i ekonomskih projekata. Nadam se da će nam iskustvo Španije pomoći na tom putu“, naveo je Martinović.

Osim hotela, ono što takođe zanima Španiju za saradnju sa Crnom Gorom, jeste infrastruktura životne sredine i sve što je vezano za eko sitem.

Tokom razgovora bilo je riječi o prethodnom Izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru, gdje je iskazana puna podrška Španije u dijelu pomoći boljeg narednog izvještaja.

Martinović je kazao da se nada da će Španija, kao zemlja članice Evropske unije (EU), nastaviti da bude partner Crne Gore na njom evropskom putu.

„Podrška Španije u procesu pristupanja vaše zemlje u EU je garantovana“, poručio je Duran.

