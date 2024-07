Radović: Podsticanje regionalne i međunarodne saradnje doprinosi rješavanju globalnih izazova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podsticanje regionalne i međunarodne saradnje doprinosi efikasnom rješavanju globalnih izazova, kazala je guvernerka Centralne banke (CBCG) Irena Radović na okruglom stolu održanom u okviru sastanka visokog nivoa u Ljubljani.

Iz CBCG su saopštili da je Radović učestvovala na sastanku visokog nivoa u Ljubljani u organizaciji Centra za izvrsnost u finansijama (CEF), kojim Crna Gora odnedavno predsjedava na period od godinu.

„U okviru sastanka u Ljubljani, koji je okupio visoke zvaničnike iz regiona sa ciljem razmjene znanja i iskustava u oblasti finansija i ekonomije, održan je okrugli sto na kome je govorila Radović“, kaže se u saopštenju.

Na okruglom stolu, kako su rekli iz CBCG, diskutovalo se o globalnom kontekstu razvoja savremenih društava, koja se suočavaju sa izazovima ubrzanih tehnoloških, klimatskih i demografskih promjena, kao i kontinuirane ekonomske neizvjesnosti.

Učesnici okruglog stola zaključili su da je u takvom okruženju neophodno da institucije očuvaju nezavisnost i stabilnost, kao glavni preduslov snaženja ekonomije.

„Radović je istakla da podsticanje regionalne i međunarodne saradnje doprinosi efikasnom rješavanju globalnih izazova“, navodi se u saopštenju.

Ona je dodala da su prioriteti CBCG, uz primarni cilj – očuvanje finansijske stabilnosti, razvoj institucionalnih kapaciteta, regulatorno usaglašavanje u kontekstu pregovaračkog procesa za članstvo u Evropskoj uniji (EU) i promovisanje i implementacija zelenih finansija.

„Među ostalim govornicima na okruglom stolu bili su Klamen Boštjančić, ministar finansija Slovenije i predsjednik Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, Marko Primorac, ministar finansija Hrvatske i Ahmet Ismaili, guverner Centralne banke Kosova“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da taj sastanak na visokom nivou CEF-a takođe označava početak druge faze projekta WeLead: EU program za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu, koga finansira Evropska komisija, a sprovodi CEF.

Iz CBCG su rekli da je cilj tog projekta unapređenje znanja i iskustava u procesu pridruživanja EU, što će osnažiti regionalnu saradnju i osigurati brži napredak Zapadnog Balkana ka Uniji.

Kako su naveli, tokom boravka u Ljubljani, Radović je u kontekstu predsjedavanja Crne Gore međunarodnom institucijom sa sjedištem u Ljubljani, posjetila CEF i imala odvojeni sastanak sa direktoricom Janom Repanšek, na kojem je bilo riječi o saradnji između CBCG i CEF-a i planovima za naredni period.

„Tim povodom, razmatrani su prioriteti tokom crnogorskog predsjedavanja CEF i mogućnosti snaženja doprinosa konsolidaciji ciljeva centralnih banaka zemalja članica te organizacije, a koji se prvenstveno odnose na dalje jačanje institucija, usaglašavanje regulative sa pravnom tekovinom EU i uvođenje zelene i digitalne komponente u politike centralnih banaka“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, takođe, razgovarano o obukama koje CEF nudi na planu unapređenja institucionalnih kapaciteta centralnih banaka.

CEF je međunarodna institucija sa sjedištem u Ljubljani, koja djeluje kao regionalni centar za razmjenu znanja i promoviše izgradnju i razvoj kapaciteta javnih službenika i institucija u Jugoistočnoj Evropi.

