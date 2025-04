Radović podržala inicijativu o formiranju MMF-ovog centra za region

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, podržala je inicijativu Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o osnivanju Regionalnog centra za tehničku pomoć za Jugoistočnu Evropu.

Taj centar bi, kako je objašnjeno, pružao sveobuhvatnu podršku zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji u jačanju kapaciteta u ključnim oblastima ekonomskog upravljanja.

Radović je kazala da je inicijativa značajna za dalji institucionalni razvoj i ekonomski napredak zemalja regiona, kao i jačanje njihove otpornosti u sve složenijem globalnom okruženju.

Iz CBCG je saopšteno da je Radović u Vašingtonu, u okviru Proljećnih sastanaka MMF-a i Svjetske banke, prisustvovala sastanku na visokom nivou, na poziv direktora MMF-ovog evropskog odjeljenja, Alfreda Kammera, na kojem je razgovarano o inicijativi.

Centar bi, kako je objašnjeno, trebalo da obuhvati tehničku pomoć u pet ključnih oblasti: fiskalna, monetarna i finansijska sektorska politika, makroekonomska statistika, makroekonomsko modeliranje i pravni aspekti, uključujući fiskalno i finansijsko pravo, kao i borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT).

Iz CBCG su saopštili da je Radović prisustvovala i sastanku sa guvernerima centralnih banaka i ministrima finansija zemalja Evrope, koji je organizovao MMF, na kome se razgovaralo o izazovima koje donosi promjenljivo globalno okruženje, uključujući rastuće cijene energenata, fiskalne pritiske i trgovinske neizvjesnosti, kao i o mjerama koje mogu doprinijeti smanjenju neizvjesnosti i podsticanju održivog ekonomskog rasta u regionu.

Ona je, posljednjeg dana boravka u Vašingtonu, učestvovala na sastanku Nadzornog odbora Bečke inicijative, na kojem su razmatrani aktuelni izazovi sa kojima se zemlje regiona suočavaju u procesu pridruživanja Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA).

„Fokus diskusije bio je na regulatornim, tehničkim i infrastrukturnim aspektima ovog procesa, kao i na ulozi međunarodnih partnera u pružanju podrške punoj integraciji zemalja regiona u evropski platni prostor“, zaključuje se u saopštenju.

