Radošević: CEDIS neće tražiti povećanje računa za struju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) snažno podržava politiku poslovodstva Elektroprivrede (EPCG) da se ne povećava cijena električne energije za građane i ta kompanija, kako je saopšteno, neće tražiti povećanje komponenti računa za struju.

Predsjednik Odbora direktora CEDIS-a, Rajko Radošević, kazao je da je toj kompaniji u interesu da zaštiti građane i da postupa shodno pragmatičnoj poslovnoj politici tog preduzeća.

“Stoga, bez obzira na stavove Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), CEDIS neće tražiti povećanje komponenti računa za električnu energiju. Dakle, bićemo veoma odgovorni prema cijenjenim korisnicima”, rekao je Radošević.

On je naveo da je EPCG kao odgovorna državna kompanija vratila u fokus građane, što je potpuno u skladu sa jednom odgovornom i realnom politikom firme.

“Podsjećanja radi, javnost je upoznata sa najgorom hidrološkom situacijom od kada se obavljaju mjerenja i da su raniji gubici bili izazvani isključivo iz tog razloga, a da je nakon obilnih padavina EPCG već počela da izvozi električnu energiju i ostvaruje milionske profite”, naveo je Radošević.

CEDIS će, kako je dodao, nastaviti sa svrsishodnim i racionalnim postupanjem u najboljem interesu građana, EPCG i države Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS