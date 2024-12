Radno vrijeme punktova EPCG tokom praznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Informativno-naplatni punktovi Elektroprivrede (EPCG), zbog novogodišnjih i božićnih praznika, neće raditi sjutra, u četvrtak, 7. i 8. januara.

Iz EPCG su objasnili da će njihovi informativno-naplatni punkotovi danas raditi od 11 do 12 sati, u zavisnosti od dolaska ekipa za preuzimanje pazara, dok će im radno vrijeme u tržnim centrima Delta City i Mall of Montenegro biti do 18h.

Iz kompanije su naveli i da će prvi radni dan, sa redovnim radnim vremenom, biti petak.

Tokom praznika korisnicima će, kako su objasnili, biti dostupan govorni automat na besplatnom broju Call centra 19100.

