Radnicima Željezare danas prestaje radni staž

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Danas ističe rok koji su turski investitori najavili kao krajnji do kojeg će za 229 radnika Željezare uplaćivati zarade i radni staž.

Pregovori Elektroprivrede (EPCG) i turskog investitora još traju, a elektroenergetska kompanija je nedavno tražila produženje roka za dva mjeseca kako bi uspjela da završi posao, piše Dan.

Radnici Željezare plaše se da će ih turski investitor izigrati, pošto su u srijedu oko 12 sati dobili informaciju da Tosčelik počinje sa isplatom otpremnina, te da od produženja roka za dva mjeseca kako bi EPCG preuzela Željezaru neće biti ništa.

Predstavnik radnika, Ivan Vujović, kazao je da su dobili nacrt tog ugovora da im produže dva mjeseca, da potpišu sporazumni raskid ugovora 31. oktobra.

„Apsolutno nikakva prava nemamo ako se ne dogovore sa Elektroprivredom u naredna dva mjeseca, da ne tražimo ni veću otpremninu, ni ništa. Iskreno ništa im više ne vjerujemo, jer mislim da bi tek onda bili nekorektni u pregovorima sa državom i EPCG“, rekao je Vujović.

On je dodao da radnici čekaju da vide da li će otpremnine biti uplaćene i ostaju u prostorijama fabrike.

“Poručujemo svima u državi da turski Tosčelik nikada više neće kročiti u ovu fabriku. Mogu da šalju i kordone policije, ali mi odavde ne idemo. Ostajemo u krugu fabrike i nadamo se povoljnom rešenju situacije i po nas radnike, ali i po državu i EPCG”, poručio je Vujović.

Elektroprivreda je predložila vlasnicima Željezare da radnicima, kojima ugovor ističe danas, isti produže još dva mjeseca, vjerujući da bi za taj period i priča oko preuzimanja bila završena.

Predsjednik borda direktora, Milutin Đukanović, kazao je da je Tosčelik u obavezi da isplati određene otpremnine radnicima.

“To je nekih šest bruto zarada. Mi već imamo ideje kako da to premostimo. Predložio sam radnicima da prihvate da im se produži status još dva mjeseca i ukoliko bi tada došlo do isplate otpremnina da im od tog novca odbiju ove dvije plate”, objasnio je Đukanović.

Vlada i premijer Dritan Abazović pružili su punu podršku crnogorskoj elektroenergetskoj kompaniji u procesu preuzimanja fabrike, ističući da je to dobar potez koji će uvećati državni kapital.

“Ne mislim da je to loš posao, imam suprotno mišljenje. Samo od vodenih površina, što je jedan najmanji segment, može se zarađivati 600 hiljada EUR godišnje”, rekao je Abazović anije.

On je to ocijenio dobrim biznis planom, jer EPCG ulaže ogromne napore da napravi energetski balans, s obzirom na gubitke tokom ljetnjih mjeseci.

U slučaju da EPCG preuzme upravljanje Željezarom, fabrika bi bila pretvorena u fabriku za proizvodnju struje i izradu solarnih panela.

U pregovorima za otkup Željezare do skoro je učestvovao i nikšićki biznismen Miodrag Davidović, ali je odustao nakon što mu država nije odgovorila na dopise koje je uputio resorima.

Nedavno je i ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović saopštio da u slučaju i da EPCG ne preuzme nikšićku fabriku, postoji više zainteresovanih investitora koji bi zakupili manje površine i objekte koji pripadaju tom preduzeću.

Radnici od prošle godine primaju 90 odsto zarade. Za plate radnika mjesečno je potrebno oko 120 hiljada EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS