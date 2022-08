Radnici Željezare počeli štrajk glađu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnici nikšićke Željezare Tosčelik ponovo su na krovu fabrike počeli štrajk glađu i pozvali premijera Dritana Abazovića i nikšićkog biznismena Miodraga Davidovića da dođu u fabriku objasne im ko, kako su naveli, govori istinu.

Oni su za Televiziju Crne Gore (TVCG) saopštili da su od danas zauzeli fabriku i da su oni vlasnici Željezare.

Predstavik radnika Ivan Vujović kazao je da očekuju dolazak Abazovića, jer radnici kako je dodao, traže da država preuzme fabriku.

“Ako Davidović nije u stanju da preuzme fabriku neka to onda učini država”, naveo je Vujović, prenosi portal RTCG.

On je rekao da danas nijesu dobili informacije od Davidovića, već da su samo iz medija čuli da on od nadležnih ministarstava nije dobio odgovore o njegovom zahtjevu da mu se omogući izgradnja solarnih i vjetro elektrana za budući rad Željezare, kao ni za pitanje vode i korišćenja kamenoloma.

Davidović je, tom prilikom, medijima kazao i da su ga predstavnici Tosjali grupe obavijestili kako pregovore o kupovini Željezare mogu nastaviti 22. avgusta.

Prema riječima Vujovića, radnici su čuli i izjavu Abazovića koji je rekao da je, što se tiče Vlade, Davidoviću sve obezbijeđeno.

“Mi smo zatražili od premijera i Davidovića da dođu u Željezaru i da objasne radnicima ko govori istinu ko ne. Mi više nećemo čekati, donijeli smo odluku da počnemo štrajk glađu na krovu fabrike. Od danas smo zauzeli fabriku, mi smo njeni vlasnici i turski vlasnik više ne može da uđe u fabriku”, poručio je Vujović.

On je rekao i da od sada oni koji budu željeli da pregovaraju mogu samo da razgovaraju sa radnicima Željezare.

