Završena blokada u organizaciji radnika Uniproma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Više od stotinu radnika Uniproma prekinulo je nakon sat blokadu saobraćajnice prema Aerodromu Podgorica, na raskrsnici prema Kombinatu aluminijuma (KAP).

Oni su sa kamionima i dizalicama zaustavili saobraćaj u oba smjera, prenose Vijesti.

Ranije danas iz Uniproma su saopštili da će od 1. septembra raskinuti poslovno tehničku saradnju sa oko 300 zaposlenih u primarnoj proizvodnji.

Direktor proizvodnje u KAP-u, Nebojša Dožić, kazao je da je jutros dobio dopis od vlasnika kompanije Uniprom, Veselina Pejovića, koji ga je obavijestio da u četvrtak zaustavljaju proizvodnju u KAP-u.

“Svi radnici moje kompanija, ja računam oko 300, ostaju bez posla”, rekao je Dožić.

On je kazao da ga je Pejović obavijestio i da Uprava prihoda i carina duguje Unipromu 7,8 miliona EUR od povraćaja poreza na dodatu vrijednost (PDV).

“KAP je 100 odsto izvozna firma i taj PDV je davno trebao biti vraćen Unipromu kako bi mogao da podmiri svoje obaveze, isplati plate radnicima i drugim kompanija koje čekaju red”, kazao je Dožić.

On tvrdi da su Uniprom i Uniprom metali platili sve obaveze državi, te da po zakonu njima mora biti vraćen novac.

“Uniprom ne traži ništa sem da mu se vrate njihove pare. Uniprom nije tražio okupljanja, ni od mene, ni od radnika. Radnici su zahtijevali da napravimo ovo danas, ja zajedno sa njima tražim od države da plati Unipromu ono što je njihova zakonska obaveza, a onda ćemo od Uniproma da tražimo da nastavi proizvodnju”, saopštio je Dožić.

On je kazao da UPC nije odgovorila na više dopisa koje je poslao Uniprom.

Nakon saopštenja UPC da je novac za povrat PDV odobren i upućen na dalju proceduru prema Ministarstvu finansija i trezoru, Dožić je na pitanja da li će se nastaviti sa proizvodnjom odgovorio da je to pitanje za Veselina Pejovića.

