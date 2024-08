Radnici Košute od 15. septembra najavljuju radikalizaciju protesta

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici cetinjske Košute najavili su da će od 15. septembra radikalizovati proteste, ukoliko predstavnici Vlade ne odgovore na njihove zahtjeve.

Predstavnica radnika, Dijana Vujović, kazala je da će od 15. septembra morati da štrajkuju glađu ispred Vlade, prenosi RTV Cetinje.

“Štrajkovaće i stariji i mlađi radnici”, kazala Vujović na današnjem protestu na Kruševom ždrijelu, gdje su bivši radnici blokirali put Cetinje – Podgorica.

Predstavnica radnika pogona iz Danilovgrada, Rada Šćepanović, smatra da treba da im se obrati bivše rukovodstvo Cetinja, uključujući i nekadašnje ministarke.

“Kada smo otišli pod stečaj, gradonačelnik Cetinja bio je Aleksandar Bogdanović, a nadležna ministarka Zorica Kovačević. Oni treba da nam se obrate i da kažu gdje su pare i zašto nas nijesu tada isplatili, a ne su prebacili loptu sa jedne vlasti na drugu, sa druge na treću, sa treće na četvrtu, dok mi čekamo na ulici”, kazala je Ščepanović.

Radnici traže isplatu zaostalih zarada i povezivanje radnog staža.

Naredni protest radnika Košute održaće se u ponedjeljak u istom terminu.

