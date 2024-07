Radnici Košute ne odustaju od protesta

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici cetinjske Košute zaustavili su i danas saobraćaj između Cetinja i Podgorice, u mjestu Kruševo ždrijelo, zahtijevajući od Vlade da im se, između ostalog, isplate zaostale zarade.

Cetinjski list prenosi da ni nakon pet mjeseci otkako su počeli sa blokadama puta radnici nijesu dobili odgovor, ali ne gube nadu i očekuju, kako je kazala njihova predstavnica Dijana Vujović, da će se nadležni iz rekonstrisane Vladu ipak oglasiti i pozvati ih na dogovor.

“U Ministarstvu rada su sada dva ministra, nadamo se da će bar jedan naći za shodno da nas primi, da ipak dođe do nekog dijaloga da se riješi ova agonija koja traje toliko godina”, kazala je Vujović.

Radnici će nastaviti sa protestima i sačekati septembar da se Vlada vrati sa godišnjeg odmora, kako bi, eventualno, radikalizovali proteste.

“U septembru ćemo konačno preduzeti prave korake, moraćemo svi i mladi i stari pred Vladu i početi štrajk glađu. Izgleda da nemamo drugoga izlaza”, navela je Vujović.

Ona je još jednom osudila ignorantski stav nadležnih kada su u pitanju problemi bivših radnika Košute.

“Dajte da dođemo do nekoga dogovora pa da to bude neki period od tri mjeseca, ali da više to stavimo na papir, jer stvarno dvadeset i osam godina mučiti se i prebacivati loptu sa jednog na drugoga a neko se štiti. Tu se neko debelo štiti, vjerujte – i taj ko je učestvovao u stečaju i taj ko je pokrao fabriku i taj ko je prodao fabriku. Opet vam kažem, mi nijesmo ništa dobili iz stečajne mase, čak ni naših zarađenih devet plata”, rekla je Vujović.

Radnici su i danas od 11 sati stajali pored magistrale s transparentima, nakon čega je od 11 sati i 30 minuta uslijedila polusatna blokada saobraćaja.

Naredni protest biće održan u ponedjeljak, a vrijeme početka protesta odnosno blokade puta Cetinje – Podgorica još nije poznato.

