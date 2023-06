Radiće na suzbijanju i smanjenju svih oblika nelegalnog poslovanja

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Opština Kotor i Uprava za inspekcijske poslove (UIP) će tokom ljetnje sezone raditi na suzbijanju i smanjenju svih oblika nelegalnog poslovanja, sa ciljem stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Iz UIP-a je saopšteno da je tokom prošle sedmice, u susret ljetnjoj turističkoj sezoni, organizovan sastanak u prostorijama Opštine Kotor, kojem su prisustvovali potpredsjednici te lokalne samouprave, Nebojša Ševaljević i Siniča Kovačević, načelnik službe za inspekcijske poslove Miro Anđelić, zamjenik glavnog administratora Aleksa Blagojević, komunalna inspektorka Vesna Balandžić, kao i direktorica UIP-a Ana Vujošević i njen pomoćnik Darko Rašović.

“Teme koje su obilježile ovaj sastanak bile su određene nepravilnosti sa kojima se predstavnici Opštine i građani svakodnevno susreću”, navodi se u saopštenju.

Zahtjevi predstavnika Opštine Kotor bili su da se veća pažnja posveti kontroli turističkih agencija, neizdavanju fiskalnih računa, izletničkim taksama, kao i sprovođenju Zakona o primjeni propisa, kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine koji se nerijetko krši posebno od turskih državljana koji su velikim dijelom zakupci trgovina unutar zidina Starog grada.

“Takođe, akcenat bi trebalo da bude i na novootvoernim ugositeljskim objektima u Perastu i u cijelom zalivu. Kao i svake godine, naglasili su važnost kontrole taksi plovila, koja moraju posjedovati dozvolu za obavljanje te djelatnosti”, dodaje se u saopštenju.

Iz UIP-a su poručili da će u skladu sa nadležnostima koje imaju i kapacitetima kojima raspolažu, učiniti sve da maksimalno isprate sve procese na koje su predstavnici Opštine stavili akcenat, kao i sve ostale oblasti i provredne grane koje inspektori kontrolišu.

“Uzimajući u obzir koliko je široka ponuda grada Kotora i razruđenost teritorije koju inspektori pokrivaju, ove sezone će svi inspektori biti na istom zadatku i pokušati da odgovore izazovima u saradnji i direktnoj komunikaciji sa predstavnicima Opštine”, dodaje se u saopštenju.

Sastanak je obilježila pozitivna atmosfera i otvorena komunikacija, na kojoj će se insistirati i tokom sezone kako bi što efikasnije djelovali u borbi protiv svih vrsta nelegalnih poslovanja tokom obimnijih aktivnosti i prometa u svim privrednim granama Crne Gore.

