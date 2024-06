Radiće na rješavanju problema poljoprivrednih proizvođača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će sa posebnom pažnjom razmotriti sve zahtjeve poljoprivrednih proizvođača iz Gusinja i Plava i nastojati da ih realizuje u mjeri mogućeg, imajući u vidu da je poljoprivreda jedna od glavnih razvojnih grana tih opština.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković i državni sekretar Salih Gjonbalaj sa saradnicima boravili su u srijedu u radnoj posjeti opštinama Gusinje i Plav kako bi se u razgovoru sa predsjednicima opština Sanelom Balićem i Nihadom Canovićem i lokalnim poljoprivrednim proizvođačima upoznali sa izazovima i problemima sa kojima se susreću.

Glavni problemi o kojima je razgovarano su loša putna infrastruktura u ruralnim područjima, elektrifikacija katuna, neophodnost izgradnje vodovoda, nabavka mehanizacije, izlivanje rijeka, problemi oko otkupa mlijeka i drugih poljoprivrednih proizvoda.

Joković se upoznao sa problemima i kazao da će raditi na rješavanju istih uz aktivno učešće lokalnih samouprava. On je rekao poljoprivrednicima da u svakom trenutku mogu da se obrate Ministarstvu koje će kao i do sada imati sluha za njihove potrebe i u skladu sa mogućnostima na sve načine izaći u susret.

Predsjednici opština su obaviješteni da uskoro kreće isporuka traktora – snjegočistača za predstojeću zimsku sezonu kako bi poljoprivrednicima i ostalim građanima omogućili nesmetano funkcionisanje.

Joković je u okviru radne posjete obišao više uzornih poljoprivrednih proizvođača iz opština Gusinje i Plav. On ih je ohrabrio da će u narednom periodu imati podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i izrazio nadu da će povećati obim proizvodnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS