Rade na stvaranju boljih uslova za IT zajednicu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada prepoznaje značaj IT djelatnosti i u okviru svojih mehanizama će učiniti sve da uslovi poslovanja budu konkurentni sa najboljim evropskim standardima, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je danas razgovarao sa predsjednikom udruženja IT zajednice Crne Gore, Alekandrom Prelevićem i predstavnicima međunarodnih IT kompanija koje posluju u Crnoj Gori o stvaranju uslova koji će omogućiti da Crna Gora bude prepoznata kao idealna IT destinacija, kao i mjerama koje će doprinijeti ozbiljnom iskoraku u pozicioniranju ukupne informatičke zajednice u našem društvu.

Damjanović je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, kazao da će se sa ciljem donošenja najboljih rješenja sprovesti detaljna komparativna analiza, koja će u krajnjem doprinijeti da broj predstavnika međunarodne IT zajednica u našoj državi, višestruko premaši postojeći nivo.

Predstavnici renomiranih kompanija iz ove oblasti, koji su vezali poslovni i lični angažman za Crnu Goru, predočili su izazove sa kojima se suočavaju u poslovanju na našem tržištu, upoređujući ovdašnje uslove sa uslovima u drugim evropskim zemljama.

Oni, kako je saopšteno, najviše prostora za unapređenje vide u dijelu poreskih politika, ali i po pitanju definisanja rezidentnog statusa.

Današnjem sastanku prisustvali su predstavnici kompanija Customertimes Montenegro, HTL Devco, ByteMinds Montenegro, Artec 3D Adriatika, Belka Games i DataArt Solutions, INC, New York.

