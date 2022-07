Putopis Vjetar u kosi o ljepotama Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – TV urednik i voditelj popularnog političkog talk show na HRT-u, Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković, boravi u Crnoj Gori, gdje zajedno sa snimateljima u okviru putopisa Vjetar u kosi, bilježi najljepše kadrove, zanimljive ljude i talente iz Crne Gore.

Poznatu ekipu iz Hrvatske ugostio je i ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, koji se zahvalio na posjeti i goste uvjerio da će susret sa Crnom Gorom biti doživljaj koji će pamtiti.

Iz resornog Ministarstva je saopšteno da je Đurović pozvao Stankovića i ekipu da posjete sve regije Crne Gore, jer je svaka ponaosob priča za sebe i utisak koji se ne smije propustiti.

„Tokom susreta Stanković i ekipa HRT-a nijesu krili oduševljenje Crnom Gorom, odnosno dijelom koji su za prethodnih par dana uspjeli da obiđu, govoreći o njima kao djelovima zaista divlje i netaknute ljepote“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da su oni, za početak tog živopisnog putovanja izabrali sjever Crne Gore, gdje su se susreli sa veličanstvenim kanjonima rijeka Pive i Tare, mostom na Đurđevića Tari, kao i gordim Durmitorom.

„Ljepote Crne Gore su ih vodile dalje ka Lovćenu, gdje je ispunjena jedna od želja TV voditelja, a to je posjeta Mauzoleju Petra II Petrovića Njegoša“, dodaje se u saopštenju.

Ova poznata ekipa nastavlja dalje zanimljivo putovanje. Ljepote i zanimljivosti Crne Gore uhvaćene objektivnom ove poznate ekipe i njihovim ličnim doživljajem praćeni su kratkim opisima, fotografijama i video zapisima na društvenim mrežama i brojim pozitivnim komentarima crnogorskih turista, a cijeli serijal o Crnoj Gori biće predstavljen u putopisu Vjetar u kosi.

