Protiv ponovnog otvaranja rudnika Brskovo glasali država i NVO sektor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Komisija za analizu ugovora o koncesiji za ponovno otvaranje rudnika Brskovo kod Mojkovca u srijedu je većinom glasova usvojila zaključak da se koncesionaru, kompaniji Brskovo Mine, više ne produžava koncesija izdata 2010. godine, za koju su rokovi do sada šest puta mijenjani.

Prema informacijama Vijesti, protiv produženja koncesije glasali su predstavnici državnih institucija Kancelarije zaštitnice državnih imovinsko-pravnih interesa, Agencije za zaštitu životne sredine, Instituta za javno zdravlje, Geološkog zavoda, ministarstava energetike i rudarstva i ekologije, kao i predstavnici nevladinog sektora.

Za produženje koncesije bila su dva predstavnika koncesionara, dok je predstavnica Ministarstva finansija bila uzdržana, uz obrazloženje da nijesu mogli uraditi analizu potencijalne štete po državu ako koncesija bude raskinuta, a koncesionar tuži državu tražeći obeštećenje.

Usvojeni zaključak, uz izdvojeno mišljenje predstavnika koncesionara, proslijeđen je ministru energetike i rudarstva Saši Mujoviću, koji je i formirao radnu grupu. Konačnu odluku o sudbini koncesije donijeće Vlada.

Članovi radne grupe u srijedu su se obavezali da neće iznositi u javnost detalje sa sastanka do konačne odluke.

Predstavnik koncesionara advokat, Luka Popović, na pitanje Vijesti da prokomentariše odluku kazao je da su se na radnoj grupi dogovorili o tome da ništa zvanično ne iznose dok resorni ministar zvanično ne uputi predlog Vladi.

Predstavnici koncesionara ranije su pominjali mogućnost pokretanja arbitraže za obeštećenje od države u slučaju da koncesija bude raskinuta.

Radna grupa je imala 11 sastanaka na kojima su razmatrani različiti aspekti ugovora o koncesiji i šest njenih aneksa, kao i ekološke i ekonomske posljedice koje bi nastale eventualnim radom budućeg rudnika.

Stav kancelarije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore je da država ima pravni osnov i da treba da raskine koncesioni ugovor sa kompanijom Brskovo Mine. Zaštitnik svoj stav zasniva na aneksu četiri ugovora, u kojem je koncesionar pristao da snosi rizik ako prostorno-planska dokumentacija ne bude usvojena i ako ne budu izdati urbanističko-tehnički uslovi (UTU), kao i da je rok za dobijanje UTU iz posljednjeg aneksa ugovora istekao 25. jula prošle godine.

Advokat Popović je tada kazao da je to nejasnoća u ugovoru na štetu koncesionara, ali da smatra da mora postojati povreda ugovora od koncesionara da bi država raskinula ugovor na njegovu štetu.

Biolog Snežana Dragićević je navela da na koncesionom području rudnika Brskovo postoji preko sto zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva, kao i da je predviđena sječa 217 hektara šume. Zamjerke su i da je u dokumentaciji sakriveno da u rudi postoji i opasna živa, kao i da Crna Gora nema deponiju za adkvatno odlaganje takvih opasnih materija.

