Prosječna cijena stana u novogradnji 1,38 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 1,38 hiljada EUR i veća je 11,5 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, pokazali su podaci Monstata.

“Prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji u drugom kvartalu u Crnoj Gori veća je 8,7 odsto u odnosu na prethodni kvartal”, navodi se u saopštenju.

Statističari su kazali da prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavisi od učešća stanova koji pripadaju kategoriji solidarne stambene izgradnje.

“Ukoliko je učešće tih stanova veće, prosječna cijena će biti značajno niža i obrnuto“, kazali su iz Monstata.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u drugom kvartalu iznosila je 1,39 hiljada EUR.

“U primorskom regionu je iznosila 1,47 hiljada EUR, u središnjem 611 EUR, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 915 EUR”, precizira se u saopštenju.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji preduzeća u drugom kvartalu iznosila je 1,43 hiljade EUR, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 591 EUR.

