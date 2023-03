Propala jedna od najvećih banaka u SAD-u

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Finansijsko tržište u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) potresla je propast glavne banke za tehnološke start up-ove, Silicon Valley Bank (SVB), koja se raspala u samo nekoliko dana i ostavila klijente i investitore u neizvjesnosti.

To je najveća propast jedne banke u SAD-u od 2008. godine, kada je, propašću nekih od najvećih američkih banaka, izazvana finansijska kriza.

Osnovana 1983, SVB banka se specijalizovala za bankarstvo za tehnološke start up-ove. Osiguravala je finansiranje za gotovo polovinu američkih tehnoloških i zdravstvenih kompanija u njihovim poduhvatima, prenosi Klix.ba.

Iako relativno nepoznata van Silicijumske doline, SVB je bila među 20 najvećih američkih komercijalnih banaka, s 209 milijardi USD ukupne imovine na kraju prošle godine, prema američkom regulatornom tijelu FDIC.

U slučaju SVB došlo je do klasičnog “naleta na banku”, odnosno masovnog povlačenja novca od investitora i osoba i kompanija koje su novac u njoj držale.

Nekoliko faktora je djelovalo skupa i dovelo do propasti 16. najveće banke u SAD-u.

Prvi faktor su bile Federalne rezerve (Fed), koje su prije godinu počele da podižu kamatne stope kako bi smanjile inflaciju. Fed je krenuo agresivno, a viši troškovi zaduživanja umanjili su zamah tehnoloških dionica koje su koristile SVB-u.

Više kamatne stope takođe su smanjile vrijednost dugoročnih obveznica koje su SVB i druge banke masovne koristile tokom ere ultraniskih, gotovo nultih kamatnih stopa. SVB-ov portfelj obveznica, vrijedan 21 milijardu USD, donosio je u prosjeku 1,79 odsto, a na primjer, trenutni prinos od desetogodišnjih obveznica je oko 3,9 odsto.

U isto vrijeme, rizični kapital počeo je da presušuje, prisiljavajući start up-ove da povuku sredstva koja drži SVB.

Dakle, banka je sjedila na brdu nerealizovanih gubitaka u obveznicama, baš u trenutku kada je tempo povlačenja klijenata eskalirao.

U srijedu je SVB objavio da je prodao hrpu hartija od vrijednosti s gubitkom, te da će takođe prodati 2,25 milijardi USD u novim dionicama, kako bi ojačao svoju bilansu. To je izazvalo paniku među ključnim kompanijama za rizičnu kapital, koje su navodno savjetovale kompanijama da povuku svoj novac iz banke.

Dionice banke počele su padati u četvrtak ujutro, a do poslijepodne su povukle dionice drugih banaka prema dolje, jer su se ulagači počeli bojati ponavljanja finansijske krize iz 2007-2008 godine.

Do petka ujutro, trgovanje dionicama SVB-a je zaustavljeno i odustalo je od nastojanja da brzo prikupi kapital ili pronađe kupca. Kalifornijski regulatori su intervenisali, zatvorili banku i stavili je u stečaj pod Federalnom korporacijom za osiguranje depozita.

Uprkos početnoj panici na Wall Streetu, analitičari smatraju da je malo vjerovatno da će kolaps SVB-a pokrenuti domino efekt koji je zahvatio bankarsku industriju tokom finansijske krize 2008.

“Sistem je bolje kapitalizovan i likvidan nego kao što je ikada bio. Banke koje su sada u problemima su premale da bi predstavljale značajnu prijetnju širem sisitemu”, rekao je glavni ekonomist Moody’s-a Mark Zandi.

Najkasnije do sjutra ujutro, svi osigurani deponenti imaće puni pristup svojim osiguranim depozitima, prema FDIC-u.

“Dakle, iako je šira propast malo vjerovatna, manje banke koje su nesrazmjerno vezane za industrije bez novca kao što su tehnološka i kripto mogu biti u teškoj iskušenju”, smatra viši tržišni analitičar u Oandi, Ed Moya.

