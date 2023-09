Pronaći efikasnu strategiju za suzbijanje posljedica inflacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnicima trgovačkih lanaca, prehrambene industrije i distributeri u Crnoj Gori spremni su da zajedno sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma pronađu efikasnu strategiju za ograničavanje cijena i suzbijanje posljedica inflacije.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, održao je danas značajan sastanak sa predstavnicima trgovačkih lanaca, prehrambene industrije i distributerima u Crnoj Gori.

“Sastanak je protekao u konstruktivnom duhu, a centralna tema razgovora bila je snabdjevenost tržišta proizvodima, cijene proizvoda i mogućnosti za nastavak zajedničke akcije Stop inflaciji“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku su svi prisutni učesnici izrazili spremnost da zajedno sa Ministarstvom pronađu efikasnu strategiju za ograničavanje cijena i suzbijanje posljedica inflacije.

Nakon temeljne diskusije, razgovarano je o daljim koracima i pronalaženju modaliteta smanjivanja cijena najvažnjijih proizvoda.

Đurović je naglasio važnost saradnje između Vlade i privatnog sektora, kako bi se postigao održiv model snižavanja i ograničavanja maloprodajnih cijena.

On se zahvalio svim učesnicima na velikom odzivu i na spremnosti da budu društveno odgovorni i da učestvuju u daljim aktivnostima koje će pozitivno uticati na standard građana Crne Gore, posebno osjetljivih kategorija društva.

