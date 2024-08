Promocija privrede na sajmovima i poslovnim forumima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) posebnu pažnju poklanja promociji privrede u cilju afirmacije domaće proizvodnje i povećanja izvoza, kroz organizovanje nastupa ili prezentacija na sajmovima u zemlji i inostranstvu.

U periodu od septembra do decembra, za crnogorske privednike organizovano je predstavljanje na nekoliko sajmova, u regionu i šire.

U septembru crnogorska privreda imaće mogućnost da se zajednički predstavi na 18. Međunarodnom sajmu privrede u Tešnju, od 26. septembra do 6. oktobra, zatim na sajmu Fiera del Levante u Bariju, kao i na 23. Međunarodnom sajmu agrobiznisa Agrokos od 19. do 20. oktobra u Prištini.

“Od septembra do decembra, u saradnji sa Adonis Grupom, ekskluzivnim predstavnikom turske sajamske organizacije Tuyap fairs, Komora organizuje posjete sajmovima u ovoj zemlji. Ono što je povoljno za naše privrednike je da organizator pokriva troškove smještaja sa doručkom za dvije noći, ulazak na sajam, transfer od aerodroma do hotela, transfer od hotela do sajma”, navodi se u saopštenju.

Ponuda obuhvata sajmove drvne tehnologije, metalske industrije, poljoprivrede i stočarstva, mašina za obradu drveta, sajam hrane i pića, pakovanja, sajam za mermerne blokove, za prozore, staklo i vrata, sajam mašinskih tehnologija i sajam za plastiku.

Preduzeća iz ICT industrije, imaće priliku da na jesen posjete najznačajnije tehnološke sajmove, Gitex Global u Dubaiju i Web Sumitt u Lisabonu, a Privredna komora je participirala u troškovima njihovog nastupa.

Tokom posljednja četri mjeseca, biće upriličen i niz poslovnih foruma u zemlji i inostranstvu. U septembru su planirani poslovni forumi sa Italijom i Privrednom komorom Češke, u oktobru sa Privrednom komorom Atine i Pireusa te Slovačkom, a u novembru sa komorama Vojvodine i Normandije”, rekli su iz PKCG.

Za sve detaljne informacije o nastupu na sajmovima i učešću na poslovnim forumima, privrednici se mogu informisati posjetom web strani www.komora.me ili putem e-maila na adresu [email protected].

