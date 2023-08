Promjena poslovne banke za isplatu dividende

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Akcionarima Elektroprivrede (EPCG) koji još nijesu preuzeli sredstva koja se odnose na dividendu za 2017. i 2018. godinu, isplata će se obaviti preko Prve banke umjesto dosadašnje CKB.

“Obavještavaju se akcionari EPCG da će isplatu dividende po odluci redovne Skupštine akcionara od 20. avgusta 2018. i odluci vanredne Skupštine akcionara od 27. decembra 2019, vršiti Prva banka umjesto dosadašnje CKB poslovne banke”, navodi se u obavještenju kompanije.

Iz EPCG su naglasili da se to odnosi na akcionare koji još nijesu preuzeli sredstva koja se odnose na dividendu za 2017. i 2018. godine.

