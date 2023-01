Promet u decembru skoro 13 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan promet na Montenegroberzi u decembru prošle godine je iznosio 12,96 miliona EUR i bio je 7,16 odsto niži nego u novembru.

„U poređenju sa decembrom 2021. godine, promet je veći 19,73 puta. Prosječan dnevni promet iznosio je 589,3 hiljade EUR, a najveći dio prometa, odnosno 93 odsto, ostvaren je na standard tržištu – akcije Luke Bar”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U decembru je trgovano 22 dana i zaključeno je 1,55 hiljada transakcija.

Ukupan promet u decembru na prime tržištu iznosio je 151,59 hiljada EUR i sklopljeno je 47 transakcija.

U istom periodu, na standard tržištu sklopljeno je 1,42 hiljade transakcija, a promet je iznosio 12,06 miliona EUR.

Tokom decembra, sklopljeno je 75 transakcija na slobodnom tržištu, a promet je iznosio 738,67 hiljada EUR.

Vrijednost indeksa MNSE10 je na kraju decembra iznosila 1.009,24 poena i u odnosu na isti period 2021. povećala se 31,97 odsto.

Vrijednost indeksa MONEX je na kraju prošlog mjeseca iznosila 14.141,35 poena i u odnosu na uporedni period viša je 12,08 odsto.

Ukupna tržišna kapitalizacija akcija na dan 31. decembar prošle godine iznosila je 3,56 milijardi EUR, što predstavlja rast od 7,57 odsto u odnosu na isti period 2021.

Tržišna kapitalizacija se povećala 372,18 miliona u periodu od godinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS