Promet na Montenegroberzi u junu 3,3 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Montenegroberzi je u junu ostvaren promet od 3,3 miliona EUR, kroz 114 transakcije.

„Ostvareni promet bio je skoro tri puta veći u odnosu na isti mjesec prošle godine, a 7,5 puta manji u odnosu na ovogodišnji maj“, navodi se u julskom Biltenu Centralne banke (CBCG).

U strukturi trgovine ostvarene u junu, dominantno učešće od 99,95 odsto odnosilo se na promet akcijama kompanija, a preostalih 0,05 odsto na promet dionicama fondova zajedničkog ulaganja. Ukupan promet je ostvaren kroz sekundarnu trgovinu.

Berzanski indeks MONEX, čija je vrijednost na kraju juna bila 11.098,25 poena, zabilježio je rast od 0,38 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je na mjesečnom nivou porastao 2,24 odsto.

„Indeks MNSE10 iznosio je 806,57 poena i zabilježio je rast od 8,4 odsto na godišnjem nivou, a 1,69 odsto na mjesečnom“, dodaje se u Biltenu.

Tržišna kapitalizacija je 30. juna iznosila 3,28 milijardi EUR i na godišnjem i mjesečnom nivou bilježi rast od 3,9 odsto, odnosno 0,5 odsto.

