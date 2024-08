Promet na berzi u julu 1,25 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan promet na Montenegroberzi u julu je iznosio 1,25 miliona EUR i bio je 24,05 odsto niži u odnosu na jun.

„U poređenju sa julom prošle godine, promet je niži 36,72 odsto. Prosječan dnevni promet u prošlom mjesecu iznosio je 56,64 hiljade EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U julu je trgovano 22 dana, a zaključene su 132 transakcije.

Ukupan promet u julu na prime tržištu iznosio je 249,31 hiljadu EUR, a sklopljene su 33 transakcije.

U istom periodu, na standard tržištu sklopljeno je 15 transakcija, a promet je iznosio 7,63 hiljade EUR.

Tokom jula, sklopljeno je 68 transakcija na slobodnom tržištu, a promet je iznosio 442,14 hiljada EUR.

Ukupan promet na MTP ME tržištu iznosio je 546,94 hiljade EUR, a sklopljeno je 16 transakcija.

Vrijednost indeksa MNSE10 je na kraju jula iznosila 994,53 poena i u odnosu na isti period prošle godine niža je neznatno.

Vrijednost MONEX-a je na kraju prošlog mjeseca iznosila 15.104,74 poena i u odnosu na uporedni period viša je 2,42 odsto.

