Promet aviona na Aerodromima veći nego 2019. godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Promet vazduhoplova deset najzastupljenijih kompanija na Aerodromima Crne Gore je tokom ove godine povećan u odnosu na rekordnu 2019. i to od sedam do 80 odsto, izuzev poljske Lot Polish koja jedina bilježi pad od 29 odsto.

Iz Aerodroma Crne Gore je saopšteno da to pokazuje uporedni prikaz prometa aviona po kompanijama u periodu od 1. januara do 25. jula tekuće i 2019. godine.

Najveći rast i to od 80 odsto zabilježio je Austrian Airlines.

“Na drugom mjestu je Turkish Airlines sa rastom od 46 odsto”, navodi se u saopštenju.

Treću poziciju zauzima kompanija Israir koja, u odnosu na 2019. godinu, bilježi rast prometa aviona 39 odsto.

Rast od 19 odsto ostvarila je kompanija Easyjet airline, a 15 odsto „u plusu“ je i Air Serbia.

Wizz Air i Ryanair dijele šestu poziciju, jer su uvećale broj letova sedam odsto.

Za razliku od 2019. godine, sada su u top deset operatora nacionalna avio-kompanija To Montenegro kao i Ryanair UK.

