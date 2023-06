Projekti da doprinesu razvoju preduzetničkog načina razmišljanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekti Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu i DRIFT treba da doprinesu razvoju preduzetničkog načina razmišljanja kod mladih, saopšteno je na konferenciji na kojoj su predstavljeni njihovi rezultati.

Rezultati projekata predstavljeni su na zajedničkoj konferenciji Mreže za evropske politike MASTER i Unije mladih preduzetnika Crne Gore.

Projekti su imali za cilj i da motivišu mlade da se aktivno uključe i zajednički doprinesu snažnijoj lokalnoj zajednici, u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za mlade.

Izvršna direktorica MASTER-a, Andrea Popović, predstavila je ciljeve projekta i aktivnosti koje su realizovali u prethodnih 12 mjeseci, a koji su uključivale sprovođenje istraživanja, komparaciju evropskih praksi, realizaciju četvoromjesečnih radionica i mentorske podrške i kreiranje publikacije Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu.

Jedna od glavnih aktivnosti projekta Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu bilo je biranje najbolje lokalne inicijative mladih, pa je pobjednički tim imao priliku da prezentuje online platformu “Aj na posa’”, koja ima za cilj da poveže mlade ljude i poslodavce.

Predsjednik Unije mladih preduzetnika, Uroš Bulatović, predstavio je DRIFT kao program koji razvija socijalno preduzetništvo među mladima i tom prilikom, zajedno sa stručnim žirijem, uručio je nagrade učesnicima koji su razvili najbolje ideje u sklopu takmičenja u okviru projekta i koje će imati višestruke benefite po društvo.

Na konferenciji, koja je održana u prostorijama Upbeat Hub-a, bili su predstavnici lokalnih i državnih institucija u oblasti preduzetništva i zapošljavanja, a ispred donatora prisutne je pozdravila programska menadžerka u Fondu za aktivno građanstvo, Nađa Dragović.

