Projekat Solari 5000+ proširuje se na ugradnju energetski efikasne stolarije

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Projekat Solari 5000+ (70 MW) pokazao je ogroman potencijal za unapređenje energetske efikasnosti i proširuje se na ugradnju energetski efikasne stolarije, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

Iz te firme su rekli da u njihovoj kćerki kompaniji EPCG-Željezara Nikšić postoji radionica za izradu PVC stolarije, te da smatraju opravdanim da se portfolio projekta Solari 5000+ proširi i na ugradnju energetski efikasne stolarije.

„Koncept projekta bi ostao isti. Zainteresovanim korisnicima, odnosno kupcima-proizvođačima, koji budu ispunjavali tehničke uslove za ugradnju stolarije i posjedovali staru-energetski neefikasnu stolariju nudila bi se zamjena stolarije“, navodi se u saopštenju.

EPCG bi, kako se dodaje, obezbijedila kreditna sredstva za nabavku opreme i pripadajućih materijala, EPCG-Željezara Nikšić bi radila izradu PVC-stolarije i montažu na objektima korisnika projekta, EPCG bi plaćala uslugu izrade i montaže, a korisnici bi na rate vraćali novac EPCG za opremu i uslugu ugradnje.

„EPCG bi vršila otplatu kreditnih sredstava finasijskoj instituciji (banke, fondovi) koja obezbijedi kreditna sredstva za ugradnju energetski efikasne stolarije“, objasnili su iz EPCG.

Pozitivni efekti nakon proširenja porfolia projekta Solari 5000+ bili bi, kako navode, brojni i odnosili bi se na stvaranje stabilne osnove za uposlenost dijela zaposlenih u EPCG-Željezari Nikšić u radionici za PVC stolariju na duži period, unapređenje energetskih karakteristika objekata iz kategorije domaćinstava, kao i smanjenje potrošnje električne energije u domaćinstvima.

Pozitivni efekti bi bili i oslobađanje veće količine električne energije iz obnovljivih izvora za korišćenje u drugim sektorima i za izvoz, smanjenje troškova za uvoz električne energije, dostupnost enegretski efikasne stolarije većini građana kroz mogućnost otplate stolarije na rate, unapređenje komfora u objektima stanovanja, kao i razvoj investicionog ambijenta u oblastima obnovljivih izvora energije.

„Rukovodeći se navedenim podacima, u smislu opravdanosti predloga za proširenje portfolija Projekta Solari 5000+ i na ugradnju energetski efikasne stolarije, inicijativa je upućena Odboru direktora EPCG na usvajanje i, ukoliko bude prihvaćena, u daljoj realizaciji Projekta korisnicima biće ponuđena mogućnost ugradnje PVC stolarije”, navodi se u saopštenju.

Time bi se, kako se dodaje, stekli uslovi da se pokrene izrada PVC stolarije u EPCG Željezari, ali i zakonski osnov za nabavku veće količine PVC profila.

U EPCG smatraju da bi, povodom nekih neutemeljenih reakcija na najavu resornog ministra Saše Mujovića o proširenju projekta Solari 5000+, svaki javni djelatnik prvo trebalo da se upozna sa materijom o kojoj govore ministar i drugi odgovorni ljudi iz energetskog sektora.

„Naravno, pod uslovom da je cilj opšte dobro, a ne sticanje jeftinih poena na bazi senzacionalizma“, zaključuje se u saopštenju.

