Projekat Dijalog za turizam predstavili na konferenciji Green Destinations

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povezanost i saradnja svih aktera u turizmu od ključnog su značaja za primjenu kriterijuma održivog razvoja, kako na nacionalnom, tako i nivou Mediterana, poručile su predstavnice Nacionalne turističke organizacije (NTO) na panelu u okviru konferencije Green Destinations 2023.

Iz NTO su saopštili da su na toj konferenciji, koja je održana u Talinu, predstavili projekat “Dijalog za turizam“.

„Nakon uspješne konferencije u Podgorici ovog mjeseca, gdje su učesnici mogli da se upoznaju sa tim projektom i razgovaraju o prvim koracima zajedničke saradnje i održivog upravljanja turizmom na Mediteranu, predstavnici NTO su prezentovali projekat na panelu o održivom razvoju turizma u organizaciji Green Destinations“, kaže se u saopštenju.

Predstavnice NTO, Matea Matan i Biljana Božović, kazale su da će razmjena iskustava i dobrih praksi, kao i ostvareni kontakti doprinijeti lakšoj implementaciji zelene šeme u Crnoj Gori.

One su poručile da su povezanost i saradnja svih aktera u turizmu od ključnog značaja za primjenu kriterijuma održivog razvoja, kako na nacionalnom, tako i na nivou Mediterana.

Kako su rekli iz NTO, cilj te panel diskusija je bio da pokrene dijalog između predstavnika organizacije Green Destinations i organizacija za destinacijsko upravljanje kroz predstavljanja primjera dobre prakse, a u cilju poboljšanja održivosti cjelokupnih turističkih sistema preuzimanjem sveobuhvatnog pristupa koji uključuje veći broj učesnika u turizmu.

„Glavni motiv organizacije trodnevnih panela, na kojima je bilo preko 50 govornika, je razmjena iskustava predstavnika Green Destinations, turističkih organizacija i agencija, kao i drugih iz turističke industrije na polju standardizacije i sertifikacije u održivom turizmu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su tokom konferencije predstavnici NTO i Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima organizacije Green Destinations, predsjednikom Albertom Salmanom i suosnivačem Hugom de Jongom, kao i predstavnicima iz Slovenije s ciljem razmjene znanja i definisanja potrebnih koraka za primjenu zelene šeme u Crnoj Gori.

De Jong je naveo da je zadovoljan zbog učešća Crne Gore na konferenciji i da očekuje da će Crna Gora u skorijoj budućnosti imati rezultate po pitanju primjene standarda održivog turizma, akreditovanih od Globalnog savjeta za održivi turzam.

Projekat Dijalog za turizam podržan je kroz INTERREG Program tehničke podrške Mediteranskom transnacionalnom programu 2021-2027 (Euro-MED).

Sprovode ga NTO kao vodeći partner iz Crne Gore i Uprava za statistiku, kao pridruženi partner, uz vodećeg partnera iz Španije Andaluzijsku javnu fondaciju „El legado andalusi“, Regiju Provansa-Alpe-Azurna obala iz Francuske, Institut za poljoprivredu i turizam IPTPO iz Hrvatske, opština Varna iz Bugarske, Evropska organizacija javnog prava – EPLO iz Grčke, Ministarstvo transporta, komunikacija i radova sa Kipra, Regija Lacio iz Italije i još 24 pridružena partnera iz EUROMED područja.

Green Destinations je globalna organizacija za održivi razvoj, akreditovana od Globalnog savjeta za održivi turizam.

Posvećena je razvoju zelenog i održivog turizma i pruža strateška rješenja za upravljanje turizmom destinacijama, kompanijama i zajednicama.

