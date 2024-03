Proizvodnja električne energije zadovoljila potrebe za potrošnjom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupna proizvodnja električne energije u Crnoj Gori u prošloj godini je iznosila 4,04 hiljade gigavat sati (GWh), što je 27,17 odsto više u odnosu na bruto potrošnju koja je bila 3,18 hiljada GWh.

„Ostvarena godišnja proizvodnja je podmirila ukupne potrebe i ostvaren je suficit od 863,72 GWh“, navodi se u izvještaju o realizaciji energetskog bilansa za prošlu godinu, koji je objavilo Ministarstvo energetike i rudarstva.

U prošloj godini, za razliku od 2022, proizvodnja električne energije se realizovala u mnogo povoljnijim okolnostima.

„Zahvaljujući izuzetno povoljnim hidrološkim uslovima i rekordnoj proizvodnji u TE Pljevlja, ostvarena je proizvodnja koja je zadovoljila sve potrebe domaće potrošnje. Ostvaren je suficit električne energije, visok stepen sigurnosti rada elektroenergetskog sistema i pouzdanost napajanja potrošača“, navodi se u dokumentu.

Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u Crnoj Gori u prošloj godini, od 4,04 hiljade GWh, bila je 12,36 odsto viša od plana, odnosno 25,31 odsto viša u odnosu na ostvarenje iz 2022.

Od ukupno ostvarene proizvodnje tokom prošle godine, 2,52 hiljade GWh proizvedeno iz obnovljivih izvora energije (OIE), a 1,52 hiljade GWh iz Termoelektrane (TE) Pljevlja.

Kako se navodi u dokumentu, proizvodnja u hidroelektranama (HE) je ostvarena iznad plana. HE Perućica je proizvela 12,93 odsto više električne energije od planirane, HE Piva 24,34 odsto više, dok su male HE ostvarile proizvodnju 30,93 odsto iznad planirane.

Vjetroelektrane (VE) i solarne elektrane (SE) su ostvarile manju proizvodnju od planirane, 5,5 odsto odnosno 68,96 odsto. TE Pljevlja je premašila plan proizvodnje električne energije 9,8 odsto.

Struktura proizvodnje ostvarena tokom prošle godine pokazuje da su, zbog ukupne hidrološke situacije na godišnjem nivou, hidroelektrane ostvarile dobru proizvodnju. Takođe, povećale su i svoje učešće u ukupnoj proizvodnji električne energije, sa 45 odsto u 2022, na 54,35 odsto u prošloj godini.

Učešće TE Pljevlja je u ukupnoj proizvodnji, i pored rekordne proizvodnje, smanjeno sa 44,95 odsto u 2022, na 37,67 odsto u prošloj godini. Učešće VE je smanjeno 2,3 odsto, dok su SE svoje učešće povećale sa 0,12 odsto u 2022, na 0,31 odsto u prošloj godini.

„Ako posmatramo proizvodnju na mjesečnom nivou, proizvodnja i zadovoljenje potreba za električnm energijom je bilo na zadovoljavajućem nivou. Dobra hidrologija i rekordna proizvodnja kod TE, omogućili su stabilnost sistema i suficit u svim mjesecima, izuzev u julu i avgustu, kada je uobičajeno proizvodnja najniža, a potrošnja zbog turističke sezone visoka“, objašnjeno je u dokumentu.

Međutim, kako su naveli, ova situacija ne smije zavarati, jer su u 2022. godini okolnosti bile sasvim drugačije.

„Iz tog razloga, i dalje prioritet mora biti izgradnja novih stabilnih izvora energije, koji će omogućiti sigurnost usljed loših hidroloških uslova na koje ne možemo uticati. Takođe, zbog činjenice da su najveći deficiti električne energije u ljetnim mjesecima, neophodno je što prije u većem obimu uključiti korišćenje solarne energije, kroz izgradnju solarnih elektrana koje najveće efekte postižu upravo u ljetnim mjesecima“, dodaje se u izvještaju.

Ukupna bruto potrošnja električne energije u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila je 3,18 hiljada GWh, što je nešto iznad dva odsto više u odnosu na plan i 2022.

U ukupnoj bruto potrošnji, potrošnja direktnih kupaca je učestvovala sa 2,78 odsto, potrošnja distributivnih kupaca 82,31 odsto, dok su gubici iznosili oko 14,91 odsto ukupne potrošnje.

Ukupni ostvareni gubici u prošloj godini iznosili su 474 GWh, od čega oni na prenosnoj mreži 146,23 GWh, a na distributivnoj 327,77 GWh.

