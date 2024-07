Proizvodni pogoni Željezare poslovaće u okviru kompanije 8B Capital

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Proizvodni pogoni nikšićke Željezare, kćerke firme Elektroprivrede (EPCG), u narednih 50 godina poslovaće u okviru švajcarske kompanije 8B Capital iz Lugana, za mjesečnu zakupninu od 31 hiljadu EUR bez poreza na dodatu vijednost (PDV).

Ugovor o zakupu proizvodnih kapaciteta Željezare Nikšić danas su potpisali predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović i ovlašćeni predstavnik švajcarske kompanije Igor Šamis.

„U preambuli ugovora se navodi da će stupiti na snagu danom ovjere kod nadležnog notara, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja Notarske komore Crne Gore“, saopšteno je iz EPCG.

Đukanović je podsjetio da EPCG, kao državna kompanija, nije bila u mogućnosti da pokrene proizvodnju čelika, o čemu je svoje mišljenje dala i Agencija za zaštitu konkurencije, te da je zbog toga i raspisan međunarodni javni poziv, kako bi se obezbijedio kvalitetan partner koji će pokrenuti osnovnu proizvodnju.

„Ono što imamo na papiru više je nego dobro, ali sa papira se mora preći na djela. I zato koristim priliku da pozovem sve učesnike u procesu obnavljanja proizvodnje čelika da daju svoj doprinos. Moramo biti maksimalno posvećeni i puno raditi, jer nas očekuje zaista težak period ispunjen brojnim izazovima, ali nadam se da ćemo uspjeti da uradimo nešto dobro za grad Nikšić i za Crnu Goru“, kazao je Đukanović.

On je istakao da će se, pored proizvodnje čelika, u Željezari nastaviti određeni poslovni procesi, poput izrade konstrukcija, zatim realizacija projekta energetske efikasnosti kroz izradu bravarije, a kako je naveo, planira se i izrada betonskih stubova.

„Gdje god je moguće postaviti solarnu elektranu u Željezari, to je isključivo ingerencija EPCG“, dodao je Đukanović.

Šamis je zahvalio menadžmentu EPCG i Željezare na razumijevanju i podršci.

„Ovo je za mene zaista veliki dan koji sa sobom nosi veliku odgovornost. Želim da se svima ovdje prisutnima zahvalim za podršku i pomoć, prije svega Đukanoviću. Iza nas je veoma teških osam mjeseci i želim da istaknem veliku zahvalnost, podršku i profesionalizam na koju sam naišao prvi put u životu. Veliku zahvalnost dugujem i ministru energetike, Saši Mujoviću, sa kojim sam se prvo sreo“, rekao je Šamis.

On je dodao da ga očekuje težak i naporan posao.

„Nadam se da će naši odnosi ostati na visokom poslovnom nivou. Imam iskustvo duže od 30 godina i mogu da garantujem da sam spreman da pokažem i dokažem da umijem da radim. Nadam se da ćemo ostvariti uspješnu saradnju sa tehnološkim sektorom u Željezari i da ćemo sa svima naći zajednički jezik da oporavimo metalurški sektoru u Crnoj Gori“, kazao je Šamis.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, istakao je zadovoljstvo potpisivanjem ugovora naglasivši da je to za tu elektro-energetsku kompaniju jako značajan korak.

„Ono što je posebno važno za EPCG jeste da solarni potencijal u Željezari ostaje u našem vlasništvu, da ćemo nastaviti sa izgradnom solarnih panela, a da će sve to obezbijediti u konačnom proizvodnju zelenog čelika, ono što je i osnovna djelatnost Željezare Nikšić i da će uslovi za radnike biti od danas za nijansu bolji nego što su bili“, rekao je Bulatović.

Potpisnici su se obavezali da će najkasnije do 31. jula ove godine imenovati članove i formirati zajedničku Komisiju, koja treba da izvrši detaljan popis predmeta zakupa i sačini izvještaj koji će biti prilog ugovora koji će se ovjeriti kod nadležnog notara.

Komisija treba da sačini izvještaj o popisu i usaglasi listu predmeta zakupa najkasnije do 15. avgusta, a ugovorne strane će nastojati da do datuma notarske ovjere ugovora postignu dogovor i zaključe sporazum o snabdijevanju električnom energijom, sporazum o arbitraži, kao i sve druge sporazume koji će biti eventualno neophodni za realizaciju ugovora.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i Mujović, koji je kazao da je kompanija 8B Capital pokazala upornost da upravlja Željezarom, te da on svim srcem želi da dio te upornosti pretoče u značajan i vrijedan poslovni rezultat, što će biti dovoljno za napredak i EPCG i ukupne ekonomije Crne Gore.

„Moram da kažem i da budem potpuno iskren i otvoren da imam i određenu dozu opreza, jer su prethodne privatizacije ovog kolektiva bile ne toliko uspješne, makar ne u onoj mjeri u kojoj smo priželjkivali. Moje zadovoljstvo će biti potpuno onog dana kada zaposleni u Željezari osjete pune benefite ovog ugovora i kada Nikšiću povratimo epitet i status grada čelika“, istakao je Mujović.

On je dodao da je svima poznato da Željezare nema bez Čeličane i Kovačnice i da, kako je naveo, ovo što se danas radi jeste pokušaj da se vrati duša ovoj kompaniji.

„Nadam se i duboko vjerujem da je EPCG izabrala ozbiljnog partnera, koji će poštovati slovo ugovora i koji će nam vrlo brzo pokazati da smo danas uradili istorijsku stvar za Crnu Goru“, saopštio je Mujović.

Potpisivanje ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta Željezare pozdravio je i predsjednik skupštinske Komisije za privatizaciju, Uglješa Urošević, koji je istakao da očekuje uspješnu i dugoročnu saradnju.

„Ovdje sam ispred parlamenta i moram da kažem da kao Komisija nijesmo ustanovili ništa što bi bilo neregularno u ovom poslu. Svakako da ćemo nastaviti da pratimo realizaciju ugovora, a EPCG i njenom partneru na ovom poslu želimo uspješnu saradnju“, kazao je Urošević.

Švajcarska kompanija jedina je dostavila ponudu na drugi put ponovljeni međunarodni javni poziv za zakup Željezarinih proizvodnih kapaciteta.

Najavili su da će u prvoj godini, od potpisivanja ugovora i pokretanja proizvodnje, investirati 7,75 miliona EUR, u narednih pet i čitavih 36,85 miliona.

Proizvodnja bi trebalo da se pokrene za šest mjeseci, a zakupac je dužan da u prvih pola godine zakupa angažuje najmanje 150 radnika, odnosno po 25 na mjesečnom nivou.

Takođe, zakupac je obavezan da zakupodavcu dokaže da je proizvodnja u Čeličani i Kovačnici počela najkasnije do datuma koji nastupa 12 kalendarskih mjeseci nakon datuma početka zakupa.

