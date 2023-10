Proizvodi antiinflacione korpe ne smiju biti ispod prosječnog kvaliteta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nadležni očekuju da će akcija Stop inflaciji uticati na smanjenje opšte i stope inflacije hrane, saopštila je predstavnica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju, Jasna Vujović, i dodala da proizvodi antiinflacione korpe ne mogu biti ispod prosječnog kvaliteta.

„To moraju biti proizvodi koji su zadovoljavajućeg kvaliteta, ne goreg od prosječnog za određenu grupu proizvoda. Pojedine antiinflacione korpe sadrže i premijum proizvode“, rekla je Vujović u Jutarnjem programu TVCG.

Ona je naglasila da sniženi proizvodi ne smiju biti pred istekom roka trajanja, prenosi portal RTCG.

„U periodu od početka godine stopa inflacije je sa 16,2 odsto u periodu važenja prve akcije pala na 8,4 odsto u maju i 7,5 odsto u junu. Očekujemo da će ova akcija koja je sveopbuhvatnija dati još bolje rezultate“, kazala je Vujović.

Ona je saopštila da liste proizvoda obuhvaćene akcijom nijesu konačne, te da će se proširivati.

„U akciji će učestvovati i Cosmetics marketi, MP kompanija i Tehnomax“, navela je Vujović.

Prema podacima Monstata stopa inflacije u avgustu bila je 8,6 odsto.

„Očekujemo da akcija utiče na smanjenje stope inflacije hrane, ali i opšte stope inflacije“, poručila je Vujović.

Nikola Purić iz Ministarstva ekonomskog razvoja kazao je da je cijena nekih namirnica snižena skoro 40 odsto.

„Za jednu potrošačku korpu koja bi koštala oko 454 EUR, zahvaljujući popustu građani će uštedjeti oko 133 EUR“, rekao je Purić.

