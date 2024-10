Produženo važenje GKU za telekomunikacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Unije poslodavaca (UPCG) i Crnogorskog sindikata telekomunikacija potpisali su produženje važenja Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za oblast telekomunikacija za period od tri godine.

GKU su na sastanku održanom u prostorijama UPCG potpisali predsjednik UPCG, Slobodan Mikavica i predsjednik Crnogorskog sindikata telekomunikacija, Željko Burić.

“Granski kolektivni ugovor za telekomunikacije primenjuje na sve zaposlene i poslodavce koji obavljaju djelatnosti iz oblasti telekomunikacija”, navodi se u saopštenju UPCG.

Ovim GKU utvrđuju se elementi osnovne zarade, njene naknade, drugih primanja i uređuje obim prava i obaveza iz rada, te isti predstavlja dobar osnov za dalju razradu i nadogradnju kroz pojedinačne kolektivne ugovore kod poslodavaca i ugovore o radu zaposlenih.

Potpisnici su poručili da produženje ovog GKU predstavlja rezultat konstruktivne saradnje socijalnih partnera, u cilju poboljšanja uslova rada u interesu svih strana, što treba služiti kao primjer i ostalim privrednim granama u kojima se očekuje otvaranje pregovora u cilju potpisivanja novih ili izmjena i dopuna važećih granskih kolektivnih ugovora.

