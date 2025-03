Produženje roka za dostavljanje ponuda za aerodrome neće negativno uticati na postupak dodjele koncesija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Produženje roka za dostavljanje ponuda na tender za crnogorske aerodrome neće negativno uticati na dalji tok postupka, već će omogućiti ponuđačima da pripreme kvalitetnije ponude, kazao je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku, Nik Đeljošaj.

On je rekao da je Tenderska komisija za postupak dodjele koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat jednoglasno odlučila da se rok za dostavljanje ponuda u okviru druge faze postupka produži do 7. maja.

Đeljošaj je pojasnio da je to odlučeno nakon razmatranja zahtjeva kvalifikovanih ponuđača iz prve faze postupka za produženje inicijalno definisanog roka za dostavljanje ponuda.

On je podsjetio da je prvobitni rok bio 4. april.

„Odlučujući po toj inicijativi, iako su neki od ponuđača tražili značajnije produženje roka, Tenderska komisija je procijenila da je produženje do 7. maja optimalno i da je u skladu sa složenošću postupka i značajem projekta“, naveo je Đeljošaj u saopštenju.

Kako je kazao, važno je ukazati na to da produženje roka neće negativno uticati na dalji tok postupka.

„Već će se na ovaj način omogućiti ponuđačima da pripreme što kvalitetnije ponude, koje će biti predmet detaljne evaluacije, a u skladu sa već definisanim kriterijumima i uslovima postupka“, zaključio je Đeljošaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS