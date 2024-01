Produžen rok za učešće u projektu Solari 5000+ 70MW

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Rok za podnošenje prijava za učešće u projektu Solari 5000+ 70MW produžen je do 29. februara zbog velikog interesovanja građana, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

“Do sada se za učešće u projektu Solari 5000+ 70MW prijavilo preko pet hiljada potrošača, a da smo zbog velikog odziva, ali i interesovanja javnosti, odlučili da rok produžimo do kraja februara”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da su svi potrošači koji su se već prijavili za učešće u projektu Solari 5000+ 70 MW evidentirani u njihovoj bazi podataka i ne treba da ponavljaju prijavu. Rangiranje će se izvršiti prema prethodno, javnim pozivom, utvrđenoj skali.

“Svi potrošači zainteresovani za projekat, za isti se mogu prijaviti putem on-line prijave koja se nalazi na web portalu www.solari.epcg.com, popunjavanjem formulara na informativno-naplatnim punktovima EPCG ili kod ekipa na terenu”, navodi se u saopštenju.

Projekat Solari 5000+ (70 MW), namijenjen kako domaćinstvima i preduzećima, tako i stambenim zajednicama – vlasnicima stambenih jedinica manjih stambenih zgrada (do četiri sprata). Predviđeno je da se realizacijom ovog projekta ugrade fotonaponski sistemi ukupne snage 70 MW.

“Vrijednost projekta iznosi 70 miliona EUR, a EPCG će obezbijediti subvenciju od 20 odsto za sve potrošače koji zadovolje uslove propisane javnim pozivom i kvalifikuju se za ugradnju fotonaponskog sistema”, rekli su iz EPCG.

Ugradnjom fotonaponskih sistema, domaćinstva i privredni subjekti pored uloge potrošača i kupca, dobijaju i ulogu proizvođača i prodavca. Korišćenjem mogućnosti koje nude obnovljivi izvori energije kupac postaje PROSUMER (proizvođač-kupac), dakle krajnji kupac električne energije koji ima pravo da izgradi proizvodni objekat i proizvodi električnu energiju za sopstvene potrebe a da višak električne energije proda, odnosno isporuči u distributivni sistem.

“Podsjećamo da smo u cilju pojednostavljivanja procesa prijave i ugradnje sistema, inicirali izmjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kojim je omogućeno da se dinamika ugradnje ubrza a da potrošači jednostavno i brzo ugrade fotonaponski sistem”, objasnili su iz EPCG.

Crna Gora je, kako se dodaje, jedna od zemalja sa najvećim brojem sunčanih dana u Evropi, samim tim i pogodna za razvoj solarnih sistema za proizvodnju električne energije i EPCG čini sve da tu prednost maksimalno iskoristimo.

